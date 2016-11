ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 135 D 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken Laura widmet ihre Zeit fast ausschließlich Alexander. Sie versucht per Händedruck mit ihm zu kommunizieren, doch Alexander reagiert nicht darauf. Langsam wächst ihre Verzweiflung. Sie ist daher dankbar, dass sie in einer Pause auf Christian trifft. Laura bewundert seine innere Stärke. Viola ist so überwältigt von Alfons' Hilfe, dass sie Hildegard und Alfons einen Plasmafernseher schenkt. Während Hildegard das Geschenk ablehnen will, ist Alfons angetan: Genau so einen wünscht er sich für die Fußball-Weltmeisterschaft! Schließlich stimmt Hildegard zu unter der Bedingung, dass Alfons Ordnung in Violas Schuldenmanagement bringt. Alfons beißt in den sauren Apfel, muss aber feststellen, dass Violas Schulden schlimmer als gedacht sind. So muss er sich seinen Feierabend bei Viola um die Ohren schlagen. Angestachelt von Marie wird Hildegard misstrauisch, was Alfons so lange macht... Xaver kann nicht fassen, dass Natalie abermals auf Carsten hereinfällt. Doch der Page gibt nicht auf, sondern versucht ihr klar zu machen, wie wenig Carsten sie wirklich liebt. Als Carsten abreist, leidet Natalie wie ein Hund. Schließlich bittet sie Xaver doch wieder, die Nacht bei ihr zu verbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Jan van Weyde (Xaver Steindl) Wayne Carpendale (Lars Hoffmann) Wookie Mayer (Viola Liebertz) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Simone Heher (Katharina Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Klaus Knoesel Drehbuch: Oliver Thaller