Gereizte Stimmung im Hause Scholz-Griese: Nach wie vor wohnt Hajos Mutter Hilde bei dem jungen Ehepaar. Hajo bereitet Kopfschmerzen, dass sich seine Mutter für ihr Hochzeitsgeschenk - eine Weltreise - in Schulden gestürzt hat. Als sorgender Sohn sieht Hajo nur einen Ausweg: Er bietet die Reise zum Verkauf an und zieht sich damit Hildes Zorn zu. Carsten hat die Prüfung zum Facharzt erfolgreich absolviert und freut sich auf die Arbeit in der Praxis. Diese Freude wird von Ahmet allerdings gar nicht geteilt. Ahmet ist der Meinung, die Praxis werfe nicht genug Gewinn für zwei Ärzte ab und Carsten solle sich doch bitte ein anderes Betätigungsfeld suchen. Der ist wütend und enttäuscht zugleich und sucht Rat bei Dressler. Andy ist sauer: Seit er radioaktiver Strahlung ausgesetzt war, behandelt ihn seine Umwelt wie einen Aussätzigen. Nicht nur, dass sein Chef ihn nicht mehr arbeiten lassen will. Nein. Iffi will Opa Andy nicht mehr zu seinem Enkel Nico lassen, da sie Angst um dessen Gesundheit hat. In Google-Kalender eintragen