Chris Tall live! Selfie von Mutti Das Bühnenprogramm mit Chris Tall D 2016 Er ist jung, talentiert und gilt als der Shooting-Star der deutschen Comedy-Szene. Chris Tall! Der preisgekrönte Nachwuchs-Comedian träumte schon immer davon, auf den ganz großen Bühnen Deutschlands zu stehen und sämtliche Comedy-Plattformen zu erklimmen. Seit seinem ersten Programm "Versetzung gefährdet" geht es für den 25-Jährigen steil bergauf. Nach etlichen Auszeichnungen wie dem "RTL Comedy Grand Prix" 2013 folgten nicht nur viele Fernsehauftritte, auch als Schauspieler brillierte er 2015 in dem Kinostreifen "Abschussfahrt" oder in "Männertag" 2016. Aktuell ist der Hamburger mit seinem zweiten Solo-Programm "Selfie von Mutti! Wenn Eltern cool sein wollen." on Tour. Mit seinem perfekten Gespür für Timing feuert Chris seine Pointen ins Publikum und seziert genüsslich den modernen Generationen-Konflikt. Zwischen Fürsorge und Facebook - da ist Stress vorprogrammiert! Mit "Selfie von Mutti! Wenn Eltern cool sein wollen..." weist Chris Tall der Generation YouTube den Weg durch den familiären Wahnsinn. Wehe, Papa geht mobil und verliert sich im App-Dschungel. Oder Mama begrüßt die neue Freundin mit 'Was geht, Schwester?'. Zwischen Pausenbrot und Pickelsalbe bekommen auch Randgruppen ihr Fett weg: Stand-Up für Rollstuhlfahrer /darferdas? Ja. Denn Chris lässt die eigene Fehlbarkeit nicht aus dem Blick und wird nicht selten selbst Opfer seiner Gags. Und am Ende eines Abends voll fröhlicher Lachtränen, wissen alle im Saal: Eltern sind peinlich. Und Mutti ist die Beste!