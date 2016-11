tagesschau24 02:20 bis 02:50 Magazin Sachsen-Anhalt Heute ARD-Themenwoche "Arbeit": Generation Y will Freiräume und Freude an der Arbeit / Fünf Jahre Nationalsozialistischer Untergrund (NSU): Ermittler, Szene-Mitglieder und Insider kommen zu Wort / Barockes Ritterpferd "Prinz von Anhalt": Warum das seltene Ross hohen Besuch aus Wien bekommt D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken ARD-Themenwoche "Arbeit": Generation Y will Freiräume und Freude an der Arbeit / Fünf Jahre Nationalsozialistischer Untergrund (NSU): Ermittler, Szene-Mitglieder und Insider kommen zu Wort / Barockes Ritterpferd "Prinz von Anhalt": Warum das seltene Ross hohen Besuch aus Wien bekommt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Petzold Originaltitel: Sachsen-Anhalt Heute