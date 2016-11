tagesschau24 00:15 bis 01:00 Diskussion Münchner Runde Präsidenten-Poker: Wer kommt nach Gauck? D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Am Wochenende wollen sich die drei Parteichefs der Großen Koalition in Berlin treffen, um einen gemeinsamen Kandidaten zu finden als Nachfolger für Joachim Gauck. Doch der Streit ist vorprogrammiert. SPD-Chef Sigmar Gabriel ist vorgeprescht und hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier als nächsten Bundespräsidenten vorgeschlagen. Die Kanzlerin steht bisher mit leeren Händen da und die CSU will im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 keinen SPD-Kandidaten wählen. Wie dreht sich das Personalkarussell für das Schloss Bellevue weiter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sigmund Gottlieb Gäste: Gäste: Bascha Mika (Chefredakteurin "Frankfurter Rundschau"), Ursula Münch (Politik- und Parteienexpertin), Heribert Prantl (Mitglied der SZ-Chefredaktion), Roland Tichy (Publizist und Blogger) Originaltitel: Münchner Runde