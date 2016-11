n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation Mordfälle - Der Kannibale von Duisburg GB 16:9 HDTV Live TV Merken Er ist als einer der bestialischsten Killer in die deutsche Kriminalgeschichte eingegangen: Joachim Kroll, der 'Menschenfresser von Duisburg'. Der Waschkauenwärter tötete in zwanzig Jahren mindestens acht Menschen und aß von ihren Leichen. Ein vierjähriges Mädchen wird 1976 sein letztes Opfer. Die n-tv Dokumentation rekonstruiert die nervenaufreibende Suche nach dem Serienmörder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Killers - Kroll: the Duisburg Cannibal