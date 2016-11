Super RTL 12:05 bis 12:35 Trickserie Sally Bollywood Die Konzert-Katastrophe / Comic-Chaos F 2010 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Die "Fuzzy Frogs" sind auf Tour. Doch bei den Konzerten der Rockband läuft alles schief: Die Instrumente bringen nur noch schiefe Töne hervor. Es scheint, also wolle jemand die Auftritte der Band sabotieren. Das SBI nimmt die Ermittlungen auf. Werden Sally und Doowee es schaffen den Täter zu ermitteln, um so die restlichen Konzerte zu retten? 2. Geschichte: Dennis wird auf dem Trödelmarkt die Originalausgabe seines Comic-Hefts "Die Wächter" gestohlen. Sally und Doowee machen sich gleich auf die Suche nach dem Dieb. Es gelingt ihnen auch, das gestohlene Heft zu finden und zurückzubringen. Doch plötzlich stellt sich heraus, dass das wiedergefundene Heft nur eine Kopie ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Altersempfehlung: ab 6