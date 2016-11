Super RTL 10:05 bis 10:35 Trickserie WunderZunderFunkelZauber Der Gärtner Larsen / Wursthölzchensuppe IRL, D, DK 2002 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Lars, ein begnadeter Gärtner, kümmert sich rund um die Uhr um den Garten der Familie. Seine Melonen und Erdbeeren werden an den Höfen und Adelshäusern des Landes mit Lob überschüttet. Sein Gemüse ist begehrt und köstlich wie kein anderes. Nur die Familie selbst merkt nicht, welches Genie da für sie arbeitet und hat an dem geduldigen Lars ständig etwas auszusetzen. Wird die Familie irgendwann Lars die verdiente Anerkennung entgegenbringen? 2. Geschichte: Unten im Keller feiern die Mäuse ihr alljährliches Bankett. Es gibt ein köstliches Mahl aus verschimmeltem Brot, ranzigem Speck und saurer Milch. Die Königinmutter hat dem Mauskönig ein Ultimatum gesetzt. Er soll sich unter den drei anwesenden Prinzessinnen eine Frau aussuchen. Nachdem er sich den Kopf zerbrochen hat, lässt er verkünden, er würde jede Maus heiraten, ob blaublütig oder bürgerlich, die ihm das Rezept für Suppe aus dem Wursthaken mitbringt. Blinzelt er da nicht gerade der Küchenmaus zu? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FairyTaler - the Modern Classics of Hans Christian Andersen Altersempfehlung: ab 6