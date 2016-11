Super RTL 05:55 bis 06:30 Trickserie Benjamin Blümchen Benjamin Blümchen als Förster D 2002 Stereo HDTV Live TV Merken Benjamin und Otto erfahren, dass der Bürgermeister eine Straße mitten durch den schönen Wald bauen will. Damit die Waldtiere nicht überfahren werden, sollen sie in einem Wildgehege im Zoo untergebracht werden. Förster Waldmann kann nichts dagegen unternehmen, weil er krank ist. Benjamin zögert keinen Moment und übernimmt seine Vertretung. Er muss aber nicht nur den Bau der Straße verhindern, sondern auch noch ein Rehkitz suchen und einen Wilddieb fangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Benjamin Blümchen Regie: Gerhard Hahn Drehbuch: Elfie Donnelly, Ulli Herzog, Klaus-P. Weigand

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 297 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 57 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 57 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 57 Min.