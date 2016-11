DR Kultur 18:07 bis 19:00 Magazin Wortwechsel Projekt Einheit. Was hält uns zusammen? Merken 26 Jahre deutsche Einheit. 26 Jahre Auseinandersetzungen über Vorstellungen, Ideen und Realitäten. 26 Jahre die Frage: Sind wir ein Volk? Das Fest zur deutschen Einheit am 3. Oktober in Dresden hatte 450 000 Besucher, sie feierten ein weltoffenes, buntes Deutschland. Ein paar Hundert Menschen zeigten allerdings deutlich, dass sie mit diesem Deutschland nicht zufrieden sind. Unser Leben verändert sich rasant und über die Richtung wird erbittert gestritten. Die deutsche Einheit scheint heute nicht nur eine Frage von Ost und West zu sein, sondern ist auch eine Frage von fehlender gemeinsamer Vorstellung über unser Land. Eigentlich der Normalfall in einer Demokratie, aber die Auseinandersetzungen werden mit einer Radikalität geführt, die es schwer macht, besonnen über Wege und Ziele zu diskutieren. Wie sieht Deutschland 2016 aus? Sind wir ein Volk geworden? Was hält uns zusammen? Wie weit ist das Projekt Einheit gekommen? In Google-Kalender eintragen Moderation: Alexandra Gerlach Gäste: Gäste: Christine Lieberknecht (Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen a. D., Vorsitzende des Kuratoriums Deutsche Einheit e. V.), Antje Hermenau (Unternehmerin und Buchautorin, ehem. Bündnis 90/DIE GRÜNEN), Everhard Holtmann (Professor em. für Politikwiss