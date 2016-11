Sat.1 18:00 bis 19:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 2016-11-07 10:00 16:9 HDTV Merken Drama in einem Bürogebäude: Ein kleiner Junge ist in einen Fahrstuhlschacht gefallen und schwebt in Lebensgefahr. Die Eltern haben riesige Angst um ihr Kind, und die Spezialisten gehen an ihre Grenzen, um den Jungen zu retten. - Zwei Zwillingsschwestern, die sich kürzlich einer Schönheits-OP unterzogen haben, kommen in die Notaufnahme. Eine von Ihnen mit starken Schmerzen - doch nicht die operierte Nase ist das Problem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten