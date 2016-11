RTS Un 13:25 bis 15:05 Sonstiges Un mari suspect : l'affaire Beresford-Redman USA 2015 Merken Bruce Beresford-Redman est suspecté d'avoir tué sa femme lors d'un séjour à Cancún, au Mexique. Le couple était parti avec leurs deux enfants pour redonner une chance à leur mariage, suite à une infidélité de Bruce. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Colin Egglesfield (Bruce) Leonor Varela (Monica) Brianne Davis (Hillary) Mo Gallini (Detective Salazar) Jorge-Luis Pallo (Detective Ruiz) Hemky Madera (Raul Fuentes) James Black (Dorian) Originaltitel: Murder in Mexico: The Bruce Beresford-Redman Story Regie: Mark Gantt Drehbuch: Ron McGee Musik: Christian Davis