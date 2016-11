RTS Un 09:20 bis 10:55 Sonstiges Clem Ma femme, sa soeur et moi F 2014 Stereo Untertitel Merken Après plus de cinq ans sans avoir vu Inès, sa soeur cadette, casse pied irresponsable, Caro la voit débarquer très enceinte ! Si Inès exaspère Jipé et Caro, Salomé la trouve " trop sympa " et en fait sa confidente. Mais qu'attend réellement Inès de Caro et Jipé - Virée par la patronne de son institut de beauté suite à ses démêlés avec la justice, Clem se retrouve dans l'impossibilité de passer son examen d'esthéticienne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Abril (Caroline Boissier) Laurent Gamelon (Jean-Paul Boissier) Lucie Lucas (Clem Boissier) Carole Richert (Marie-France Brimont) Jean Dell (Michel Brimont) Mathieu Spinosi (Julien Brimont) Jade Pradin (Salomé Boissier) Originaltitel: Clem Regie: Joyce Buñuel Drehbuch: Pascal Fontanille, Emmanuelle Rey-Magnan, Julie Manoukian Musik: Fabien Nataf