Die Strohhutpiraten sind auf der Insel Aska auf der Suche nach dem Schwert der Sieben Sterne - eines der größten Schätze der Grand Line. Doch alle hundert Jahre soll ein Fluch dazu führen, dass ein roter Mond über Aska erscheint. Das Schwert setzt dann alles daran, dass sich dieser Mond in einer blutroten See spiegelt. Wovon geht mehr Gefahr für die Strohhutbande aus: Vom Schwert oder von der Marine, die es ebenfalls sucht? Originaltitel: One Piece Altersempfehlung: ab 12