Pro7 MAXX 18:25 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 24 Stunden bis zum Ende USA 1995 Merken Der Bordcomputer der Raumstation empfängt eine Botschaft von einer Sonde unbekannter Herkunft, die sich Babylon 5 nähert. Es gelingt, die Nachricht zu dechiffrieren: Ein fremdes Volk will Kontakt aufnehmen und sich vorstellen - auf sehr spezielle Art und Weise: Babylon 5 muss mehrere Fragen richtig beantworten. Gelingt dies, so erhalten die Bewohner Informationen über neue Technologien. Scheitern sie, wird die Sonde die Raumstation zerstören ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Boxleitner (Capt. John J. Sheridan) Claudia Christian (Cmdr. Susan Ivanova) Jerry Doyle (Michael Garibaldi) Mira Furlan (Delenn) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Bill Mumy (Lennier) Stephen Furst (Vir Cotto) Originaltitel: Babylon 5 Regie: David Eagle Drehbuch: J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 6