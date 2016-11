Pro7 MAXX 16:10 bis 16:35 Trickserie Yu-Gi-Oh! ZEXAL Auf Abwehr gespielt J 2013 16:9 HDTV Merken Astral ahnt, dass die Barianer etwas Furchtbares vorhaben. Der Zeitpunkt ist also denkbar ungünstig, dass sich Yuma derzeit so hängen lässt. Von Selbstzweifeln geplagt, scheint er jeglichen Kampfeswillen verloren zu haben. Auch Shark macht sich deswegen große Sorgen. Wie können sie nur dabei helfen, Yuma aus seinem Loch zu holen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yu-Gi-Oh! ZEXAL Altersempfehlung: ab 12