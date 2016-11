Pro7 MAXX 14:25 bis 14:45 Trickserie Family Guy Callgirl USA 2013 16:9 HDTV Merken Um die Familienkasse aufzubessern, nimmt Lois heimlich einen Job bei einer Telefonsex-Hotline an. Sie erweist sich als Naturtalent, ist aber von der Arbeit abends so erschöpft, dass sie nicht mehr mit Ehemann Peter ins Bett will. Dieser klagt seinen Freunden sein Leid, woraufhin diese ihm die "Neue" bei der Sex-Hotline empfehlen. Er ruft sofort an - und merkt nicht, dass die erotische Stimme am anderen Ende der Leitung seiner Frau gehört ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: John Holmquist Drehbuch: Wellesley Wild Musik: Ron Jones Altersempfehlung: ab 12