Pro7 MAXX 09:40 bis 10:40 Dokumentation Ausspioniert - Das Leben der Tiger Könige des Dschungels GB 2008 16:9 HDTV Merken Die halbwüchsigen Tiger sind immer noch sehr verspielt als sie von ihren Eltern die ersten Jagd- und Kampftricks erlernen. Die Kameras, die von Elefanten durch den Dschungel getragen werden, fangen jedoch nicht nur die Raubkatzen ein, sondern auch andere Urwaldbewohner, die neben den Tigern groß werden. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tiger: Spy In The Jungle Regie: John Downer Kamera: Michael W. Richards Musik: Stuart Gordon, Will Gregory Altersempfehlung: ab 6