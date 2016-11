Deutschlandfunk 00:05 bis 01:00 Sonstiges "Marlov und die Kreml-Pille" Merken Yevgenij Marlov, selbsternannter Privatdetektiv in Moskau, sieht sich gezwungen, den Auftrag einer jungen Frau anzunehmen, deren Großvater die UdSSR heimlich über die Türkei verlassen will. Aber was ist schon heimlich im Sowjetstaat Breschnews, vor allem, wenn man wie Marlov unter ständiger Beobachtung steht? Ziemlich bald stellt sich heraus, dass dieser angeblich private Auftrag eine große politische Brisanz hat. Der jüdische Großvater war in der pharmazeutischen Forschung ein angesehener Professor und im Kreml kein Unbekannter. - Mit diesem Fall begeht Serienheld Yevgenij Marlov sein zehntes Radio-Jubiläum. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Udo Schenk, Bettina Kerl, Peter Harting, Sandra Kouba, Katrin Hauptmann, Ulrich Haß, Frank Musekamp, Manuela Alphons, Steffen Reuber, Walter Renneisen Regie: Jörg Schlüter