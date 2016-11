Deutschlandfunk 22:05 bis 22:50 Sonstiges Lied- und Folk-Geschichte(n) Neue Allianzen mit alten Bekannten. Wiener Bands von Folksheld bis Neuschnee Merken In Österreich tut sich was: Voodoo Jürgens hat sich als "Folksheld" neu erfunden, mit Gitarre im Stile Woody Guthries. Die Band Neuschnee erzählt Popmärchen, bei denen Elektro auf Kammermusik trifft. Krixi, Kraxi und die Kroxn tauschen nicht nur ihren umständlichen Bandnamen ein, sondern basteln an frischen Wienerliedern. Grant ist der Newcomer des Jahres in der österreichischen Hauptstadt, und Herbert Janata, ehemaliger Frontmann der Worried Men Skiffle Group, hat sich mit seinem Sohn Sebastian zusammengetan. Augenzwinkernd nennen sie sich Worried Man & Worried Boy und etablieren ein neues Genre: Mundart-Skiffle. In Google-Kalender eintragen Moderation: Regina Kusch