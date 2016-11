sixx 18:25 bis 19:20 Comedyserie Desperate Housewives Erinnerungen (1) USA 2006 Merken Mary Alice wirft einen Blick zurück auf die Anfänge der Leben ihrer Freundinnen in der Wisteria Lane. Susan und ihre Tochter haben anfangs in einem Wohnwagen gelebt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felicity Huffman (Lynette) Teri Hatcher (Susan) Eva Longoria (Gabrielle) Marcia Cross (Bree) Andrea Bowen (Julie Mayer) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Alfre Woodard (Betty Applewhite) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Marc Cherry, Jenna Bans Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12