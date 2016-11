sixx 04:20 bis 05:05 Fantasyserie The Magicians Grausame Erkenntnis USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Fillory angekommen, wollen Julia und Quentin das Löwenschwert mitnehmen - die einzige Waffe, mit der die Bestie vernichtet werden kann. Das Schwert kann jedoch nur unter einer Bedingung den Besitzer wechseln. Unterdessen erfährt Julia dank eines Enthüllungszaubers, dass ihre Begegnung mit der Madonna unter der Erde grausame Konsequenzen hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Ralph (Quentin Coldwater) Stella Maeve (Julia Wicker) Olivia Taylor Dudley (Alice Quinn) Arjun Gupta (William 'Penny' Adiyodi) Hale Appleman (Eliot Waugh) Summer Bishil (Margo Hanson) Jade Tailor (Kady Orloff-Diaz) Originaltitel: The Magicians Regie: Scott Smith Drehbuch: Sera Gamble, John McNamara, David Reed Musik: Will Bates

