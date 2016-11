RBB 14:15 bis 15:15 Magazin Planet Wissen: Ungerechtes Erbe - Wie Eliten Geld anhäufen Ungerechtes Erbe - Wie Eliten Geld anhäufen D 2016 Live TV Merken Die meisten von uns arbeiten viel, um sich ein bisschen was leisten zu können. Einige dagegen besitzen ein Vermögen, ohne dafür selbst etwas getan zu haben. Sie sind Erben und zahlen wenig Steuern. Die Journalistin Julia Friedrich hat die Erben unserer Gesellschaft zum Reden gebracht. Sie werden in Zukunft Deutschland prägen. Denn noch nie wurde in Deutschland so viel Vermögen vererbt wie im Augenblick: 250 Milliarden Euro jedes Jahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Planet Wissen