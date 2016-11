RBB 12:10 bis 13:00 Dokumentation Verrückt nach Meer Herzflimmern in Guadeloupe D 2016 Live TV Merken Die Grand Lady steht ganz im Zeichen der Traumhochzeit von Iris und Torsten. Während Wedding-Planner Bernd auf der Insel Guadeloupe den schönsten Ort für das Ja-Wort sucht, bastelt auch Schreinerin Johanna am passenden Rahmen. Als Trauzeugen werden die sechs Jungs vom voXXclub zu den Herren der Ringe. Eine Aufgabe nicht ohne Tücken. Doch wahre Liebe lässt sich nicht aufhalten: Vor einer Traumkulisse stellt Kapitän Hansen dem glücklichen Paar die Fragen aller Fragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer