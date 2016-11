RTL Passion 04:20 bis 04:45 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-11-05 13:30 Merken Jenny glaubt, Deniz Beweise für ihre Loyalität liefern zu müssen, als dieser ihr Angebot überfordert abblockt. Jenny setzt alles auf eine Karte, schleicht sich ins Zentrum und lädt über ihren noch aktiven Zugang geheime Firmendaten für Deniz herunter. Am Ende muss Jenny jedoch enttäuscht erkennen, sich komplett ins Aus geschossen zu haben. Nach der schmerzhaften Trennung von Tobi genießt Marie den unverbindlichen Flirt mit Milan. Diana weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, neben dem Stress auch mal Spaß zu haben und bestärkt Marie darin - nicht ahnend, dass Marie dabei ist, sich auf ein gewagtes Spiel mit Milan einzulassen. Carmen ist perplex, als sie durch Michelle erfährt, dass Vincent todkrank ist und bald sterben wird. Carmen tröstet ihre Tochter, kann sich vor Ben jedoch nicht gegen den Zweifel wehren, dass Vincent möglicherweise nicht die Wahrheit sagt. Als Michelle das mitbekommt, macht sie ihrer Mutter aufgebracht Vorwürfe und unterstellt der getroffenen Carmen, genauso herzlos wie ihre Schwester Simone zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt

