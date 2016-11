RTL Passion 23:05 bis 00:35 Comedyserie Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Skandal! Hochzeitsnacht zu dritt (1+2) D 2010 2016-11-07 17:15 Merken Dr. Gretchen Haase hat gerade "Ja" zu Millionär Alexis von Buren gesagt, als in der Kirche ein Virus ausbricht. Statt Hochzeitsreise heißt es nun: Quarantäne im Elisabethkrankenhaus. Ausgerechnet Gynäkologe Dr. Kaan ist der Pandemiebeauftragte und scheint nicht alles im Griff zu haben. Dafür findet Pathologe Dr. Gummersbach einen Hinweis auf den möglichen Wirt. Gretchen setzt sich gegen Dr. Marc Meier durch und recherchiert auf eigene Faust. Schließlich will sie mit Marc nicht noch die zweite Hochzeitsnacht in einem 6-Bett-Zimmer verbringen. Oder vielleicht doch? Knistern tut es noch gewaltig zwischen den beiden. Bis Mitzi Knechtelsdorfer ihren Bruder Maurice besucht und als Tochter einer Alt-68erin kein Problem damit hat, sich von Dr. Meier angraben zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Amft (Dr. Margarethe "Gretchen" Haase) Peter Prager (Prof. Dr. Franz Haase) Kai Schumann (Dr. Mehdi Kaan) Florian David Fitz (Dr. Marc Meier) Ursela Monn (Bärbel Haase) Steffen Groth (Alexis von Buren) Marc Benjamin Puch (Dr. Günni Gummersbach) Originaltitel: Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Regie: Sophie Allet-Coche, Franziska Meyer-Price Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Stephan Wagner Musik: Biber Gullatz Altersempfehlung: ab 12