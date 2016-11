RTL Passion 22:15 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-11-04 04:45 Merken Robert fällt es immer schwerer, seine Arbeitslosigkeit zu verheimlichen. Irene vermutet derweil, dass Roberts komisches Verhalten der letzten Tage damit zu tun hat, dass er einen neuen Heiratsantrag vorbereitet. Robert gesteht Till schließlich seine Situation und der zeigt Verständnis dafür, dass Robert Irene aus Rücksichtnahme erst einweihen will, wenn er eine neue Stelle gefunden hat. Robert macht sich auf Jobsuche, doch ein kleiner Zwischenfall zwingt ihn dazu, zu ungewohnter Zeit in der Wohnung aufzutauchen. Dort wird er ausgerechnet von Irene erwischt. Ringo nimmt spontan das Bestechungsgeld von Briest an, danach überkommen ihn jedoch Zweifel. Er erhält von Tobias den Hinweis, dass im Business ein guter Ruf extrem wichtig ist und er daher vorsichtig sein sollte. Während Benedikt, der Ringo nur testen wollte, schon glaubt, dass Ringo korrupt ist, ist er umso überraschter, als dieser mit dem Geld von Briest vor seiner Tür steht. Ringo ist froh, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Denn Benedikt signalisiert ihm, dass seine Ausbildung jetzt erst richtig beginnt... Tobias ist frustriert, als sein Mandant Opitz seine Südafrikareise mit Caro vereitelt. Als er später nach Hause kommt, sieht Tobias sich erneut mit Micki konfrontiert, der er eigentlich aus dem Weg gehen wollte aber Easy hatte sie in der Annahme, Tobias wäre abgereist, eingeladen. Tobias stellt sich der Situation, kann aber Mickis Bericht über ihren Verlobten kaum ertragen. Er gerät mit ihr in Streit und sprengt damit den Abend. Als Easy Tobias danach sauer auffordert, seine Gefühle zu ordnen, will Tobias ein Zeichen setzen: Er treibt die Scheidung von Micki voran. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns