RTL Passion 12:15 bis 12:40 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-11-04 03:25 Jessica fühlt sich von Marian zunehmend belästigt und macht ihm klar, dass sie an einer privaten Vertiefung ihres Verhältnisses nicht interessiert ist. Verzweifelt suhlt sich Marian wieder in seinem Selbstmitleid und in seiner Trauer, bis er die Sehnsucht nach Jessica bzw. einem Ersatz für Jenny nicht mehr aushält. Er versucht sein Glück erneut bei Jessica. Simone ist penibel darauf bedacht, dass niemand etwas von der Beziehung zu Rafael mitbekommt. Sie ahnt nicht, dass Rafael seine Versöhnung mit Lena 'vorantreibt', als ihm bewusst wird, dass Lena etwas gegen Maximilian in der Hand zu haben scheint. Höchst interessiert erfährt Rafael von dem gefälschten Jenny-Brief. Entsetzt muss Axel feststellen, dass seine Kündigung als Beauftragter des Leistungszentrums anerkannt wurde, nicht aber die Rücknahme seiner Kündigung. Axel ahnt, dass seine Aphasie der Grund ist. Als er gegen die Aphasie eine Sex-Therapie in Erwägung zieht und eine Prostituierte aufsucht, trifft er verblüfft auf eine alte Bekannte. Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Annette Herre Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser