ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Schau heimwärts, Flanders USA 2005 Ned hat zwei junge, hübsche Studentinnen als Untermieterinnen ins Haus genommen. Er ahnt nicht, dass die ihre freizügigen Sexspielchen per Videokamera ins Internet stellen - Ned wird zum Gespött von Springfield. Enttäuscht beschließt er, mit seinen Söhnen Rod und Todd die Stadt zu verlassen. Zutiefst betroffen, dass er Ned nicht rechtzeitig aufgeklärt hat, was in seinem Haus vorgeht, versucht Homer, ihn zur Rückkehr nach Springfield zu bewegen ... Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anderson Drehbuch: Joel Cohen Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6