ProSieben 14:20 bis 14:45 Comedyserie Two and a Half Men Der Ding-Shop USA 2012 2016-11-05 09:25 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lyndsey und Alan wollen ihre Beziehung festigen, dazu soll Alan Lyndseys Mutter vorgestellt werden. Und Walden möchte mit den Jungs zu einer Party, von der Jake aber nicht die richtige Adresse hat. Und so wird der Abend eine Art Suchspiel In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Georgia Engel (Jean) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey Mackelroy) Graham Patrick Martin (Eldridge Mackelroy) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson, Don Reo Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12