ProSieben 06:10 bis 06:30 Comedyserie How I Met Your Mother Der Magier-Kodex (1) USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei Lily haben die Wehen eingesetzt - und Marshall ist noch unterwegs. Er kann gar nicht so schnell nach New York zurück, wie er sich das vorgestellt hat. Doch Ted und Robin sind bei Lily In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Chris Elliott (Mickey Aldrin) Vicki Lewis (Dr. Sonya) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas, Jenni Hendriks Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6

