Sturm der Liebe Folge: 2566 D 2016 Am Vortag der Hochzeit erwischt Desirée Clara, als sie Adrian ein Kleidungsstück vom Junggesellenabschied zurückgibt. Sie stellt Adrian zur Rede und bietet an, die Hochzeit zu verschieben. Adrian denkt darüber nach, da er Desirée nur wegen ihrer Schwangerschaft heiraten möchte. Während Clara sich Hoffnungen macht, wäscht Oskar Adrian den Kopf. Desirée bereitet sich überglücklich auf das Hochzeitsfest vor und trinkt mit ihrer Mutter zur Feier des Tages Prosecco, was Clara irritiert mitbekommt. Melli äußert daraufhin den Verdacht, dass Desirée einen Abgang gehabt haben könnte und rät Clara, mit Adrian darüber zu sprechen - Charlotte lehnt Nils' Angebot, für sie ins Gefängnis zu gehen, ab. Stattdessen entscheiden sich die beiden für eine eidesstattliche Erklärung, um ihre Unschuld zu beteuern. Charlottes Bank gewährt ihr daraufhin einen Kredit, wodurch die Stiftungsarbeit vorerst gerettet ist. Tina erzählt Clara, wie sehr sie Davids Video-Liebesgeständnis aufgewühlt hat. Sie will David vergessen, hat jedoch einen Alptraum, in dem sie ihm wieder verfällt. Als David aus Kiel zurückkehrt, macht Tina ihm eine harte Ansage. Da David auf Reisen ist, bittet Desirée Natascha spontan, ihre Trauzeugin zu werden. Natascha sagt zu und verspricht, sich um den Brautstrauß zu kümmern. Jedoch "borgt" sich Fabien kurz vor der Hochzeit den Strauß, was Natascha arg in Bedrängnis bringt. Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Michael N. Kühl (David Hofer) Louisa von Spies (Desirée Bramigk) Bojana Golenac (Melanie Morgenstern) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Alexander Wiedl, Sabine Landgraeber Drehbuch: Sargon Youkhana, Joscha Valentin