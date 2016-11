Hessen 10:00 bis 10:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Es ist allerhand los Es ist allerhand los D 2010 2016-11-07 05:05 Untertitel Live TV Merken Die Alpaka-Stuten der Wilhelma tragen Trauer: Hengst Cäsar, der hier einen Monat lang ein Gastspiel gegeben hat, kehrt nach erfüllter Mission zurück auf seinem Heimathof bei einem Züchter im Kochertal. Auch da erwarten ihn schon sehnsüchtige Stuten - und äußerst eifersüchtige Alpakahengste. Im nächsten Jahr kommt er wieder in die Wilhelma. Absolute Kontaktsperre hat dagegen Carlos, der Sumatra-Tiger: Er darf nicht zu seiner geliebten Dumai. Nachwuchs an Sumatra-Tigern ist zurzeit schwer in anderen Zoos unterzubringen, und in der Wilhelma entstünde damit ein echtes Platzproblem. Revierleiter Lothar Haag lenkt den verliebten Kater ab - durch Beschäftigung. Eine schweißtreibende Arbeit wartet auf die Pfleger im Süßwasseraquarium: Das Forellenbecken muss gereinigt werden. Dazu wird es leer gelassen, vorher werden aber alle Fische eingefangen und umgesetzt. (Der nächste Teil folgt am 7. November.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.