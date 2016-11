Hessen 08:25 bis 09:05 Magazin Brisant Rentner-Ehepaar getötet: Dringend tatverdächtig ist der eigene Enkelsohn / Zusammenstoß der besonderen Art: Hirsch verletzt Spaziergängerin schwer / Trauer um weltberühmten Spaßmacher: Zirkusclown Oleg Popow mit 86 Jahren gestorben / Prinz Harry datet Schauspielerin: Heiße Liebesgerüchte im britischen Königshaus / Prominenten-Auflauf in Hamburg: Til Schweiger eröffnet sein erstes Restaurant D 2016 Untertitel HDTV Live TV Merken Das Boulevardmagazin berichtet Montag bis Samstag Nachmittag in einem unterhaltsamen Mix über aktuelle Geschehnisse, über Klatsch und Königshäuser, über Prominente und solche, die es sein möchten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mareile Höppner Originaltitel: Brisant

