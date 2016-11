Kabel1 Doku 14:00 bis 14:45 Dokumentation Paradiese gestern und heute Bhutan: Das Geheimnis des Glücks USA 2015 16:9 HDTV Merken Das kleine Königreich Bhutan im Himalaya ist das Zuhause der glücklichsten Menschen der Welt. In den 1970er Jahren führte der beliebte König sogar das "Bruttonationalglück" ein. Bill Weir fragt sich, wie lange das entschleunigte und glückliche Leben der Bhutaner noch anhalten wird. Einflüsse der modernen Welt und Touristenandrang machen auch vor Bhutan nicht Halt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Wonderlist with Bill Weir