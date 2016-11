RTS Deux 23:50 bis 00:35 Sonstiges Stalker L'amour blessé USA 2015 Merken Francine Johnson est assassinée chez elle par un inconnu cagoulé qui la poignarde à l'aide d'un coupe-papier trouvé chez elle. Vicky Gregg demande à Beth son avis sur un dossier remontant à cinq ans. Stan Gardner avait été condamné pour le meurtre de sa femme. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dylan McDermott (Jack Larsen) Maggie Q (Beth Davis) Mariana Klaveno (Janice Lawrence) Victor Rasuk (Ben Caldwell) Elisabeth Röhm (Amanda Taylor (as Elisabeth Rohm)) Adam Kaufman (Will) Kristoffer Polaha (Nathan) Originaltitel: Stalker Regie: Hanelle M. Culpepper Drehbuch: Sanford Golden, Karen Wyscarver