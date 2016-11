En pleine discussion sur la paix, le prince troyen Pâris séduit et enlève Hélène, la femme du roi grec Ménélas qui, fou de colère, demande à son frère, Agamemnon, le roi des rois, de l'aider à la ravir à Pâris. Agamemnon déclare donc la guerre à la ville de Troie, trop content d'avoir l'occasion de soumettre la riche cité à son autorité. Achille, le plus grand guerrier du monde, méprise Agamemnon, mais il accepte de rejoindre son armée espérant ainsi la gloire éternelle promise par sa mère. Il prend le rivage ennemi avec ses soldats. Mais il se fâche avec Agamemnon au sujet d'une prisonnière, Briseis, dont il s'est épris. Dès lors, Achille refuse de combattre. Hector, le frère de Pâris, le plus grand guerrier de Troie, en profite pour repousser l'assaut des Grecs et leur infliger une lourde défaite. Patrocle, cousin d'Achille, vole ses armes afin d'effrayer l'ennemi en se faisant passer pour lui. Il est tué par Hector. Fou de colère, Achille défie le prince troyen, puis le tue et emporte avec lui son cadavre. Le soir, Priam, roi de Troie, le convainc de le laisser enterrer son fils. Grâce à un énorme cheval de bois où se sont introduits les soldats, les Grecs pénètrent dans la ville de Troie? In Google-Kalender eintragen