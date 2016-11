RTS Deux 20:10 bis 20:55 Sonstiges Les agents du S.H.I.E.L.D. Au-delà de la brume USA 2015 Merken Robert Gonzalez déploie ses pions pour la mise en oeuvre de son plan et Coulson fait tout pour protéger son organisation. Skye a entamé un voyage initiatique qui lui permettra de maîtriser ses pouvoirs. Mais la rencontre avec Lincoln, un mystérieux Inhumain, donne à ce périple une drôle de tournure... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clark Gregg (Phil Coulson) Ming-Na Wen (Melinda May) Chloe Bennet (Skye) Iain De Caestecker (Leo Fitz) Elizabeth Henstridge (Jemma Simmons) Nick Blood (Lance Hunter) Adrianne Palicki (Bobbi Morse) Originaltitel: Agents of S.H.I.E.L.D. Regie: Kevin Hooks Drehbuch: Stan Lee, Jack Kirby, Joss Whedon, Jed Whedon, Maurissa Tancharoen, Craig Titley Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12