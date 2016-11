kabel1 classics 03:50 bis 05:10 Western Jonny Madoc rechnet ab I 1967 20 40 60 80 100 Merken Jonny Madoc ist auf der Suche nach einem legendären Goldschatz. Mit seiner Absicht ist er allerdings nicht lange alleine. Er stößt auf eine Gruppe Banditen, die der Revolverheld unter Kontrolle bringen will. Der Anführer hat jedoch große Pläne: Er möchte König von Mexiko werden. Sein Kampf um die Position als Alpha-Männchen hat noch eine ganz andere Motivation: Ein unbekannte Schöne befindet sich in der Gewalt des Gesindels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Woods (Jonny Madoc) Erno Crisa (El Supremo) Luciana Gilli (Ramona) Pedro Sanchez (Dago) Brigitte Winter (Eliza) Charles Gate (Tonville) Mirella Panfili (Carmen) Originaltitel: Pecos è qui: prega e muori! Regie: Maurizio Lucidi Drehbuch: Adriano Bolzoni, Augusto Caminito, Fernando di Leo Kamera: Franco Villa Musik: Lallo Gori Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 458 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 258 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 188 Min. Constantine

Horrorfilm

ProSieben 03:20 bis 05:15

Seit 78 Min.