Schauspieler: Peter Sellers (Captain Lionel Mandrake / Präsident Muffley / Dr. Seltsam) George C. Scott (General Buck Turgidson) Sterling Hayden (General Jack D. Ripper) Keenan Wynn (Colonel Bat Guano) Slim Pickens (Maj. T.J. "King" Kong) Peter Bull (Alexi de Sadesky) James Earl Jones (Lt. Lothar Zogg)

Originaltitel: Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb Regie: Stanley Kubrick Drehbuch: Stanley Kubrick, Terry Southern, Peter George Kamera: Gilbert Taylor Musik: Laurie Johnson