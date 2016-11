kabel1 classics 11:45 bis 13:35 Thriller Angriffsziel Moskau USA 1964 SW 20 40 60 80 100 Merken Weltuntergangszenario mit Henry Fonda und Walter Matthau: Der Kalte Krieg zwischen den USA und der UdSSR ist in vollem Gange, als die US Air Force plötzlich Signale auf dem Radar empfängt, die möglicherweise von russischen Kampfjets stammen könnten. Die Amerikaner schicken nukleare Bombengeschwader in die Lüfte. Die Besatzung erstarrt bei dem Befehl zum Atomangriff auf Moskau. Bei der Order handelt es sich allerdings um einen technischen Fehler ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henry Fonda (Präsident) Walter Matthau (Prof. Groeteschele) Dan O'Herlihy (General Black) Frank Overton (General Bogan) Ed Binns (Pilot Grady) Fritz Weaver (Oberst Cascio) Larry Hagman (Buck, Dolmetscher) Originaltitel: Fail-Safe Regie: Sidney Lumet Drehbuch: Walter Bernstein Kamera: Gerald Hirschfeld Altersempfehlung: ab 16