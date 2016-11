kabel1 classics 10:05 bis 10:55 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 8 Tatort Geisterbahn USA 1976 16:9 HDTV Merken Kelly kümmert sich um einen kleinen Jungen, der schwere emotionale Probleme hat: Er leidet an Autismus. Eines Tages ist sie mit dem Jungen in einem Vergnügungspark unterwegs. Sie bekommt nicht mit, dass er dort Zeuge eines Mordes wird. Das Kind kann einem der Täter die Waffe entreißen und zielt im Spiel auf Kelly. Ein Schuss löst sich, Kelly fällt verwundet zu Boden und das verängstigte Kind läuft davon. Nun beginnt eine fieberhafte Suche ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Jackson (Sabrina Duncan) Jaclyn Smith (Kelly Garrett) David Doyle (John Bosley) Robert Donner (Korbin) Craig Ludwin (Masters) John Zaremba (Dr. Stafford) Farrah Fawcett (Jill Munroe) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Phil Bondelli Drehbuch: Rick Husky Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 6