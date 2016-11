kabel1 classics 08:10 bis 10:05 Drama All die schönen Pferde USA 2000 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Grady Cole und sein bester Freund Lacey Rawlins beschließen, südlich des Rio Grande als Pferdezüchter ihr Glück zu versuchen. Auf dem Weg nach Mexiko begegnen sie dem jungen Ausreißer Jimmy, der für jede Menge Ärger sorgt. Als Cole sich dann auch noch in Alejandra, die schöne Tochter eines mächtigen Ranchers, verliebt, drohen ihm und seinem Kumpel die Probleme über den Kopf zu wachsen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (John Grady Cole) Penélope Cruz (Alejandra de la Rocha) Henry Thomas (Lacey Rawlins) Lucas Black (Jimmy Blevins) Robert Patrick (Cole) Rubén Blades (Rocha) Miriam Colon (Dona Alfonsa) Originaltitel: All the Pretty Horses Regie: Billy Bob Thornton Drehbuch: Ted Tally Kamera: Barry Markowitz Musik: Marty Stuart Altersempfehlung: ab 12

