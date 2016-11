MDR 20:15 bis 21:45 Show Musik für Sie Mit Uta Bresan unterwegs im Erzgebirge Unterwegs im Erzgebirge D 2016 2016-11-13 14:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Noch in Oktoberfeststimmung macht sich Uta Bresan auf den Weg, um 1.000 Jahre Biergeschichte in Sachsen zu erkunden. Dafür besucht sie die kleinen, privaten Brauereien in Familienbesitz, wie es sie vor allem im Erzgebirge noch gibt. Dabei erfährt sie viel Interessantes rund ums Thema "Bier" - zum Beispiel, worum es sich beim sogenannten "Bierkränzchen" dreht oder was ein "Bubi" ist. Die musikalischen Reisebegleiter von Uta Bresan haben wieder die Zuschauer mit ihren Musikwünschen bestimmt. Mit dabei sind diesmal u.a. Nik P., Jürgen Drews, Ireen Sheer, Sarah Jane Scott und Bernhard Brink. Außerdem wird es endlich ein Wiedersehen mit den Kastelruther Spatzen geben, die es sich nicht nehmen lassen, im Erzgebirge eine der ältesten sächsischen Brauereien zu besuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Uta Bresan Gäste: Gäste: Nik P., Jürgen Drews, Ireen Sheer, Sarah Jane Scott, Bernhard Brink Originaltitel: Musik für Sie