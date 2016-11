MDR 06:15 bis 07:15 Magazin LexiTV - Wissen für alle Lebenslanges Lernen Lebenslanges Lernen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken LexiTV beleuchtet die moderne Arbeitswelt, die immer neue Anforderungen an die Berufstätigen stellt. Was müssen Jugendliche lernen, um für die Arbeitswelt gerüstet zu sein? Wie können erfahrene Arbeitnehmer mithalten und wie bleiben Senioren fit für den Arbeitsmarkt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 297 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 57 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 57 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 57 Min.