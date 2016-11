Das Erste 02:45 bis 04:20 Western Die blutigen Geier von Alaska D, JUG 1973 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Pelzjäger Don Rutland (Doug McClure) ist auf dem Weg nach Paradise Creek, wo er den fieberkranken Sohn (Ivan Stimac) seines alten Freundes Sanders (Kurt Bülau) hoffentlich noch rechtzeitig zu einem Arzt bringen kann. Da Sanders selbst schwer verletzt ist und dringend Hilfe braucht, muss Don den kleinen Billy unterwegs in die Obhut des Sheriffs geben, der mit seinen Leuten die Nuggets der Goldsucher aus Camp Keno sicher auf die Bank bringen will. Doch dazu kommt es nicht, denn die Eskorte gerät in einen Hinterhalt: Mark Monty (Harald Leipnitz) und sein Komplize Laporte (Klaus Löwitsch), zwei skrupellose Banditen, die sich seit geraumer Zeit als Goldschürfer tarnen, überfallen den Transport. Der Sheriff und all seine Männer sterben im Kugelhagel - nur der kleine Billy überlebt. Monty, um seinen getöteten Bruder trauernd, "adoptiert" den Jungen gegen den Widerstand Laportes, der den lästigen Zeugen lieber erschießen würde. Hilfssheriff Buffins (Miha Baloh) steckt mit den Gangstern unter einer Decke und wird von den ahnungslosen Goldschürfern aus Camp Keno zum neuen Gesetzeshüter ernannt. Als Don im Camp auftaucht und nach dem Verbleib des Jungen fragt, befürchtet Buffins, dass der Trapper ihm gefährlich werden könnte. Mit einem hinterhältigen Trick wiegelt Buffins die Goldsucher gegen Don auf und steckt ihn als vermeintlichen Banditen ins Gefängnis. Ham (Roberto Blanco), ein Boxchampion mit wuchtigem rechtem Haken, zweifelt nicht an der Unschuld des Trappers und verhilft ihm zur Flucht. Don ahnt, dass der neue Sheriff mit den Banditen gemeinsame Sache macht. Aber das muss er erst einmal beweisen - und außerdem muss er dem Jungen helfen, der in großer Gefahr schwebt. Für seinen Abenteuerfilm "Die blutigen Geier von Alaska" fand Winnetou-Regisseur Harald Reinl im Dachsteingebiet und im ehemaligen Jugoslawien eine reizvolle Kulisse. Der kurzweilige Western setzt auch einige komödiantische Akzente. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Doug McClure (Don Rutland) Harald Leipnitz (Mark Monty) Roberto Blanco (Ham-A-Ham) Angelica Ott (Betty) Klaus Löwitsch (Lapporte) Kristina Nel (Rose) Kurt Bülau (Sanders) Originaltitel: Die blutigen Geier von Alaska Regie: Harald Reinl Drehbuch: Kurt Nachmann Kamera: Heinz Hölscher Musik: Bruno Nicolai Altersempfehlung: ab 12