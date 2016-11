Das Erste 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Der dunkle Fleck D 2002 2016-11-04 00:55 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hauptkommissar Frank Thiel kommt vom Hamburger Kiez und hat sich aus familiären Gründen zur Kripo Münster versetzen lassen. Noch bevor er seine Wohnung, ganz zufällig im Haus des Rechtsmediziners Professor Karl-Friedrich Boerne, beziehen kann, hat er gleich zwei Fälle am Hals. Die Studentin Jennifer Müller sucht ihre Mutter, die möglicherweise ermordet wurde. Fast gleichzeitig wird im Hochmoor die Leiche eines weiblichen Teenagers gefunden, die dort über 20 Jahre konserviert war. Die Ermittlungen des Kommissars Thiel und des Forensikers Boerne der Uni Münster ergeben, dass beide Fälle auf tragische Weise miteinander verwoben sind. Der wesentlich ältere Freund der Studentin Jennifer, Hermann Alsfeld, ist offensichtlich nicht nur ein reicher Gönner, sondern steht auch in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu ihr. Schließlich wird ein altes Familiengeheimnis gelüftet, bei dem einige Verbrechen der honorigen Familie Alsfeld zutage kommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Axel Prahl (Frank Thiel) Jan Josef Liefers (Professor Karl-Friedrich Boerne) Friederike Kempter (Nadeshda Krusenstern) Christine Urspruch (Silke "Alberich" Haller) Mechthild Großmann (Wilhelmine Klemm) Oliver Bokern (Bernd Bulle) Claus D. Clausnitzer (Herbert Thiel) Originaltitel: Tatort Regie: Peter F. Bringmann Drehbuch: Jan Hinter, Stefan Cantz Kamera: Johannes Geyer Musik: Paul Vincent Gunia Altersempfehlung: ab 12