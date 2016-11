ZDFinfo 04:00 bis 04:45 Dokumentation 1066 - Kampf um England Die Invasion der Normannen GB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Die englische Armee trifft in Stamford Bridge im Norden Englands ein, um gegen die Wikinger zu kämpfen. Doch nur ein früher Angriff kann den Sieg herbeiführen. Nach einer tragischen Schlacht triumphieren die Engländer und beenden damit die Wikingerzeit. Aber bevor sie Zeit zur Erholung haben, erreicht sie eine neue Nachricht: Ein neuer Feind ist in Sussex gelandet - die Normannen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 1066

