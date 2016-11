ZDFinfo 23:55 bis 00:35 Dokumentation Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien D 2013 2016-11-09 02:35 Stereo 16:9 Merken Vor 400 Jahren startet König Jakob einen Kreuzzug gegen die Mächte der Finsternis. Der Monarch ist fest davon überzeugt, dass Satan und eine Verschwörung von Hexen seinen Tod wollen. 1597 veröffentlicht er sogar ein Handbuch über die Gefahren der angeblichen Hexerei. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der durch seine Paranoia für die massenhafte Hinrichtung vermeintlicher Hexen verantwortlich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tod auf dem Scheiterhaufen - Hexenjagd in Großbritannien