ZDFinfo 15:50 bis 16:35 Dokumentation Die Briten Im Namen des Volkes GB 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Die normannische Eroberung Englands im Jahr 1066 sollte die Geschichte Großbritanniens grundlegend verändern - als William der Eroberer nach der Schlacht bei Hastings als König hervorging. Diese Folge zeigt, welch hohes menschliches Opfer nötig war, um die sozialen Strukturen landesweit nach normannischem Vorbild durchsetzen zu können. Zudem wird demonstriert, welche Rolle der Langbogen im Jahr 1415 in der Schlacht von Azincourt spielte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The British